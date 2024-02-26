〈ESG狂潮〉信義房屋淨零獲國際肯定 奪CDP評比最高等級A

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 15:14

全球環境資訊揭露組織 CDP（Carbon Disclosure Project）「氣候變遷」評分日前公布，全球共有超過 2 萬 1,000 家企業參與評鑑，僅有 346 家企業獲選 A 級，其中台灣僅有 18 家企業獲得 A 級，而信義房屋 (9940-TW) 此次為第二度獲最高等級「A」級肯定，為台灣不動產業唯一。

CDP 為全球營運環境資訊揭露平台，致力於推動減少溫室氣體排放、保護水和森林資源。CDP 與全球超過 740 家、總資產達 136 兆美元的機構投資者以及數百家採購企業合作，希望藉由投資者和買家的力量以激勵企業揭露和管理其環境影響，2023 年，全球有超過 2.3 萬家、占全球市值三分之二以上的企業及 1,100 多個城市、州和地區藉由 CDP 平台揭露了其環境影響資料，CDP 揭露框架與 TCFD 要求相一致，CDP 評分被廣泛用於投資和採購決策，協助零碳、永續和經濟發展。

而信義房屋獲得評比佳績，關鍵在於擬定氣候治理策略。信義房屋指出，將氣候變遷納入公司風險管理中，由董事會擔任風險管理最高監督單位，鑑別氣候對企業的高風險因子，並開展氣候治理策略與目標，對外揭露氣候治理相關資訊；信義房屋依據 TCFD 架構揭露氣候資訊，發行 TCFD 報告書，並通過獨立第三方查證，取得氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）符合性聲明，成熟度模型為 [第五級 plus：優秀] 等級，並制定 2030 年溫室氣體碳排放量較 2017 年水準減少 90%，及 100% 使用再生能源的目標。

此外，信義房屋自 2017 年啟動 O2O（Online To Offline）專案，推動線上線下數據串接，將實體房仲服務轉為 O2O 整合服務，打造氣候韌性服務，2022 年推出 AI 智能配案，透過大數據解讀客戶需求，並以 AI 智能演算法模型為基礎，增加配案效率，更有 DiNDON 智能賞屋克服時空限制，以創新轉型增進減碳效率，此外，房仲業行銷活動眾多。除了行銷用紙減量，2022 年更將買賣屋流程所需文件線上化，有效提升買賣屋的作業效率，將契約用紙用量降至最低。