〈碳費上路〉林伯豐：建議碳費初期每噸不超過100元 進口商品也應課徵碳稅

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-20 13:44

首次碳費審議會於上周五 (15) 日落幕，對碳費沒有實質討論。三三會今 (20) 日召開三月份例會，理事長林伯豐於會前接受媒體訪問時指出，建議碳費初期每噸不超過 100 元，後續觀察成效後從 100 元起跳再做調整，同時也呼籲進口商品也應課徵。

林伯豐表示，國際上多以徵收「碳稅」為主，而台灣則是採用「碳費」徵收機制，更是目前全球唯一碳費制度的國家，因此應更加謹慎，以免不被國際認同。

林伯豐進一步建議，碳費初期每噸不應超過 100 元，課徵標準應考量 CPI，避免造成綠色通膨，開始徵收後觀察後續成果，再從 100 元起跳調整，看看多少錢才合理。同時，林伯豐表示，目前尚未看到針對進口產品的碳費徵收制度，因此他呼籲，政府也應對進口產品課徵碳費，既然國內產品需要繳碳費，國外產品也應一視同仁才合理，以免影響台灣產品的競爭力。

碳權方面，林伯豐則指出，碳權交易平台應公開、透明，並與國際接軌。同時應增加碳權商品多樣化，將自然碳匯納入。林伯豐也呼籲，盡快設立國內碳權交易平台，以及加速國際碳權可以抵減國內碳費的立法進度。