通膨降溫！加拿大2月CPI年增2.8% 6月降息可能性提高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-19 22:30

加拿大 2 月通膨意外放緩，替加拿大央行 (BoC) 在未來幾周政策轉向提供理由。加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二公布數據顯示，2 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.8%，為去年 6 月以來最低增速，也低於經濟學家預期的 3.1%。

按月來看，加拿大 2 月 CPI 成長 0.3%，遠低市場預期的 0.6%，不過高於前值 0%。另外，加拿大 2 月核心 CPI 年增 2.1%，低於前值 2.4%，按月來看成長 0.1%，與前值持平。

值得注意的是，加拿大央行青睞的核心通膨指標、CPI 中值 (CPI-median) 年增率從 1 月的 3.3% 降至 3.1%，低於市場預期的 3.3%；2 月截尾 CPI(CPI-trim)年增率也自 1 月的 3.4% 降至 3.2%，低於市場預期的 3.4%。此外，加拿大 3 個月 CPI 移動平均值折合年率從 1 月的 3.12% 降至 2.23%。

數據公布後，交易員扭轉對利率走勢的押注，預估加拿大央行很可能在 6 月降息，昨日這一機率大約為 50%。

2 月的通膨數據支持決策者盡快鬆綁貨幣政策的理由。加拿大央行官員目前正在權衡其政策利率需要維持多久，正在等待足夠的數據來讓他們相信，回到 2% 的通膨目標的下行路徑是持續的，然後開始降息。

這是在 4 月 10 日下一次貨幣政策利率決策之前唯一的通膨報告，屆時加拿大央行還將更新其經濟預測。經濟學家普遍預估，加拿大央行將連續第六次將政策利率維持在 5% 不變，許多人預估，隨著經濟停滯和勞動市場持續降溫，寬鬆周期將在 6 月或 7 月開始。

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 首席市場策略師 Katherine Judge 在一份致投資者的報告中寫道:「有充分證據表明，升息正在抑制通膨，加拿大央行預估在 6 月開始降息。 」

Monex Canada 外匯分析主管 Simon Harvey 認為，如果將降息決定推遲到 6 月，加拿大央行就有可能在太長時間內維持過於嚴格的政策。

他在一封電子郵件中說：「正如我們自 11 月底以來一直在警告的那樣，加拿大經濟比整體數據顯示的要弱得多，我們現在開始看到，幾乎所有宏觀指標都顯示出這種疲軟。」