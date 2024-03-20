〈輝達GTC〉大舉投資資料中心 黃仁勳預估能拿下更多市占

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-20 02:00

輝達執行長黃仁勳周二 (19 日) 表示，由於輝達生產的晶片和軟體種類豐富，公司完全有能力在全球資料中心設備支出獲得更多市占。另外他預估輝達最新推出的「Blackwell」B200 人工智慧 (AI) 晶片售價將介在 3 萬至 4 萬美元之間。

黃仁勳說，輝達每年在資料中心設備上投入 2,500 億美元，將比其他晶片製造商獲得更大市占。另外輝達也在致力開發軟體，以便各種產業中採用和使用 AI 技術，與此同時也提供 AI 模型和其他軟體，然後根據用戶使用的運算能力和晶片數量向客戶收費。

黃仁勳周二在聖荷西會議中心 GTC 大會上說：「我的預期是，這將是一個非常大的業務。」

輝達 GTC 大會已進入第二天，昨天該公司推出新產品「Blackwell」B200 人工智慧晶片。黃仁勳周二接受美國媒體 CNBC《Squawk on the Street)》採訪時表示，該款晶片售價可能介在 3 萬至 4 萬美元之間，而晶片研發的總預算約為 100 億美元。

除了新款晶片外，輝達也在昨日推出 Nvidia Inference Microservice 企業軟體產品，該產品可以更輕鬆運行上一代輝達圖形處理器 (GPU)。

Bernstein 分析師周二維持對輝達股票「優於大盤」(outperform)評等和每股 1,000 美元的目標價；富國銀行 (WFC-US) 分析師也重申對輝達股票的「增持」(overweight)，同時將其目標股價從每股 840 美元上調至每股 970 美元。

富國銀行分析師在一份報告中寫道：「雖然輝達再次強調了其全端 / 平台差異化，但我們認為一些人可能對 Blackwell B200 的推出有所期待。」報告還提到，輝達推出新產品也強化對輝達技術和獲利機會「長期積極看法」。

另一家投行高盛分析師周二維持對輝達股票的「買入」評等，將其目標價從每股 875 美元上調至每股 1,000 美元，並在輝達主題演講後，對其創新、客戶和合作夥伴關係以及在生成式 AI 領域的關鍵作用表示了「重新讚賞」。