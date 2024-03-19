〈美股早盤〉市場聚焦Fed利率決策結果 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-19 21:40

主要指數周二 (19 日) 漲跌互現，投資人將注意力轉向聯準會 (Fed) 為期兩天的會議，聚焦 Fed 官員對經濟和利率的預測。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 120 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 2%。

日銀 (BOJ、日本央行) 結束負利率政策，並強調金融環境將保持寬鬆。雖然日銀取消殖利率曲線控制 (YCC) 政策，但該行也承諾繼續購買長期政府債券。日本債券上漲、東證指數收在 1990 年以來新高。

接下來市場將把焦點轉向聯準會 (Fed) 的貨幣政策，尤其是 Fed 的點狀圖，以判斷決策者今年將降息多少次。美元走強、美國公債幾乎沒有變化，主要指數期貨在周一科技股推動大漲後回落。

Loomis Sayles 投資組合聯席經理 Andrea DiCenso 受訪時說，現在來看利率可能還是會略高一點，市場消化了可能不到 3 次的降息訊息。

「Fed 傳聲筒」Nick Timiraos 最新撰文稱，在本周的會議上，Fed 官員辯論可能集中在如何才能在年中開始降息。在央行內部，一個陣營認為沒有必要降息，因為經濟強勁，他們希望看到更多經濟放緩的證據。這一群體一直是少數。不過，最近令人失望的通膨數據令他們感到欣慰。

另一個陣營則更關注需求和招募疲軟的跡象，2 月失業率已上升。這個陣營中的一些官員已準備好，一旦通膨數據給他們機會，他們就會降息，以免浪費實現「經濟軟著陸」的重大機會。

加密貨幣方面，多達 6.425 億美元資金周一由 Grayscale(灰度) 的比特幣現貨 ETF 流出，這是該基金自 1 月 11 日轉換為現貨 ETF 以來流出量最大的一天，比特幣交易價格延續下跌趨勢，暴跌約 6%。這導致與加密貨幣相關的公司股價下跌，Coinbase Global(COIN-US)、Riot Platforms(RIOT-US)、Marathon Digital(MARA-US) 等公司都處於不利地位。

截至台北時間周二（19 日）22 時許：

焦點個股：

美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 8.22%，至每股 918.46 美元

美超微 (Super Micro Computer) 周二披露，將出售 200 萬股股票，估值約為 20 億美元，導致這家人工智慧 (AI) 伺服器製造商的股價在盤前交易中下跌 9%。這家總部位於聖荷西的公司的股價自 1 月份以來已經上漲 2 倍多，使得透過出售股權籌集資金成為有利可圖的選擇。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.12%，至每股 874.68 美元

輝達股價過去一年中上漲兩倍多，但周二卻下跌，這家占主導地位的 AI 晶片供應商推出最新旗艦產品，預計將進一步鞏固其在行業中的領先地位。這家美股第三大市值公司股價下跌，某些分析師表示，這是因為投資人已經提前反應新晶片組的推出，並正在尋找更多細節。

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤股價上漲 3.26%，至每股 10.14 美元

中國電動車製造商小鵬汽車周二美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，由於技術降本和經營改善計畫見效，該季虧損收窄並實現毛利率正成長，提振其美國股票盤前漲近 4%。然而小鵬汽車對本季 (第一季) 營收預測黯淡，低於市場預期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：