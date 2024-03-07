加拿大央行五度利率按兵不動 討論降息仍為時過早

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-07 01:50

加拿大央行 (Bank of Canada) 周三 (6 日) 連續第五次將利率維持在 5% 不變，符合市場預期，同時坦言通膨降溫取得進展，但仍重申考慮降息「為時過早」。

央行官員表示，自他們 1 月份做出決定以來的六周內經濟數據變化「沒有出現太大意外」，當時官員透露，討論正在轉向借貸成本需要在當前水平維持多久。

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 在事先準備好的演講稿說：「今天的決策反映管理委員會的評估，即 5% 的政策利率仍然是合適的，現在考慮降低政策利率還為時過早。」

值得注意的是，加拿大央行在利率決策聲明保留最後一段沒有做任何修改，只是保持了原話：「委員會仍然擔心通膨前景面臨的風險，尤其是潛在通膨的持續存在。」

該行還在聲明中重申，房屋價格上漲是通膨的最大推手，並指出年度和 3 個月核心物價壓力指標在 3% 至 3.5% 的區間徘徊。馬克林說：「我們不希望貨幣政策的限制性延長。但我們也不想危及我們在降低通膨方面取得的進展。」。

馬克林的言論和聲明的一些變化表明，決策者還不相信通膨正在持續走向 2% 的目標，他們仍然希望在開始從限制性水平下調利率之前，在物價壓力方面取得更多進展。

加拿大勤業眾信 (Deloitte Canada) 首席經濟學家 Dawn Desjardins 表示，央行正在抵制即將降息的預期。 他認為央行希望讓大眾知道降息是會到來，但需要看到通膨真正往 2% 邁進的路徑。

Desjardins 還說：「最近的通膨數據表明，貨幣政策在很大程度上符合預期。但未來在通膨方面的進展料將是漸進且不均衡的，通膨上行風險依然存在。」

不過，加拿大央行官員們表示，他們看到薪資壓力正在緩解的「一些跡象」，同時指出就業成長落後於人口成長，整體而言，數據表明經濟處於適度的供應過剩狀態。雖然去年年底的經濟成長超預期，但加拿大央行稱成長速度「疲軟且低於潛在水準」。