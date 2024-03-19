〈輝達GTC大會〉AWS和NVIDIA擴大合作 推動生成式AI創新

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-19 17:19

輝達 (NVDA-US) 今 (19) 日舉辦 GTC 大會，合作夥伴亞馬遜(AMZN-US)AWS 也宣布，將支援 NVIDIA 的最新 AI 頂尖算力 Blackwell GPU 平台，雙方的合作將 AWS 在生成式 AI 創新推向新高度。

AWS 將提供基於 NVIDIA Grace Blackwell GPU 的 Amazon EC2 實例和 NVIDIA DGX Cloud，以提高在數萬億參數 LLM 上建構和運行推論的效能。

NVIDIA 的超強運算晶片系統與 AWS 強大的 Elastic Fabric Adapte(EFA) 網路連接能力、高級虛擬化 (Amazon Nitro System) 和超大規模叢集 (Amazon EC2 UltraClusters) 等領先技術的結合，使得該平台在加速資源密集型、數萬億參數語言模型的推論工作負載方面實現了巨大進步。

在安全性方面，AWS 的 Nitro 系統、AWS KMS、EFA 加密和 Blackwell 加密的整合將為客戶提供對其訓練資料和模型權重的端到端控制，進而為客戶在 AWS 上的生成式 AI 應用程式提供更強的安全性。