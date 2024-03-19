〈新光金法說〉新壽今年擴大股債布局 新光銀積極承作SWAP挹注獲利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 20:11

新光金 (2888-TW) 今 (19) 日召開 2023 年第 4 季法說會，外界關注投資策略，新光人壽投資長王世聰表示，今年外匯準備金上限約為 346 億元，投資環境將比去年好很多，會將風險性資產胃納量提高至上緣，擴大股債布局，並伺機實現資本利得，若美國降息，將有助節省避險成本，此外，新光銀行在台美利差仍大下，積極承作 SWAP 挹注獲利。

王世聰表示，去年經常性收益下滑，經營確實比較辛苦，主要因避險成本高，在外匯上限管控之下，必須將外幣匯回台灣，展望今年，新壽保單收入回溫可期，但避險成本還是很高，會努力把經常性收益維持在一定的水準。

外界關注新光銀行去年 SWAP (換匯交易) 收益金額，總經理李正國說明，去年 SWAP 約賺 11.25 億元，年成長 300%，展望今年，預期台美利差仍會維持高檔一段時間，將會持續承作該業務，今年收益應該可以維持與去年相當的水準。

王世聰表示，去年有部分海外投資匯回台灣的部分，包括股票及債券 ETF，我們風險性資產投資都有設定一個胃納量，若是看好市場表現，就會拉高比率至胃納量的上緣，去年底水位確實較低，今年第一季開始慢慢拉高股票及債券 ETF 的部位。

王世聰透露，國內外股票去年實現獲利 105 億元，債券損失約為 36 億元，主要受到資金匯回影響，股利則為 170 億元。

台股近來攻上 2 萬點，外界關心接下來的操作策略，王世聰回應，會審慎評估，不過，台灣上市公司獲利成長是好的，加上全年經濟成長也不錯，因此，股市仍有往上衝的力道。

根據市場各機構看法，預期美國聯準會 (Fed) 下半年才會啟動降息，甚至要到第四季，幅度約為 3 碼，王世聰說，新光會邊走邊看，若利率調降 1 碼，預估 1 年可省下 16.4 億台幣的 CS，看起來不多，但避險成本主要看匯率波動，以及長投多或少。

王世聰表示，去年一整年，新台幣匯率幾乎未波動，但期間都要評價，第三季避險成本高達 80 億元，當時新台幣匯率約 32.26 元，已經貶到某個程度後，我們判斷會反轉，就把避險比率拉高，年底時又會降至 78% 左右，都是要隨著市場變化不斷地動態調整。