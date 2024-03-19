遠百曝一關鍵 上半年百貨業較辛苦

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-19 15:19

遠百 (2903-TW) 營運長林彰豐今 (19) 日指出，因去年第一季比較基期相當高，前 2 月營收衰退，第一季先拚打平，不諱言「上半年會比較辛苦」，但母親節檔期仍設下總業績達 104 億元、5% 成長目標。

板橋大遠百觀察到，消費趨勢越來越 M 型化，精品業績占比約 17%，因此，仍要加強擴展精品版圖，並將再強化餐飲布局，今年 B1 預計再調整新增火鍋、日式和台式料理，5-6F 則強化童裝、內衣和運動戶外業種。

林彰豐不諱言，「百貨商場開太多，變成都在搶品牌」，尤其去年第一季基期高，因此，今年第一季仍力拚打平。

對於過往幾年挹注百貨業強勁成長動能的精品業態，遠百提到，因過往成長幅度太大，再加上出國熱絡，有觀察到二線品牌受影響較大，的確難再出現前幾年的增幅。

為持續強化精品銷售動能並導入高端客源，板橋大遠百完成 1-2 樓國際精品 10 年來最大改裝，1 樓 TIMEVALLÉE 3 月底開幕，引進歷峰集團期下卡地亞 CARTIER、伯爵 PIAGET、沛納海 PANERAI、萬國表 IWC 等知名腕表品牌，以及 BOTTEGA VENETA 和 LONGCHAMP 全新店型，並舉辦多場品牌鑑賞茶會。