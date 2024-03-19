〈輝達GTC大會〉所羅門搶機器人商機 攜輝達開發生成式AI應用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-19 16:43

輝達 (NVDA-US)GTC 大會今日盛大舉行，執行長黃仁勳在大會中介紹 NVIDIA 機器人平台 Isaac 時，以所羅門 (2359-TW)Logo 夥伴開場，突顯雙方在 AI 發展的合作決心。

所羅門董事長陳政隆表示，此次公司導入輝達 Isaac Manipulator，看好輝達提供的完整平台可以加速所羅門開發應用，也希望透過與輝達合作，能將生成式 AI 快速運用在工業領域上。

所羅門多年來致力開發 AI 視覺軟體，除了持續在工業自動化深耕以外，近年更將應用拓展至物流、零售等領域。此次在 NVIDIA GTC 展示的即是 3D 視覺產品 AccuPick，透過各種不同 3D 相機結合 AI 導引機器人，在擺放凌亂的環境中精準取放各式物件。

除了機器人應用，所羅門在 AI 瑕疵檢測、工業元宇宙 (AR+AI) 也取得令人矚目的成就，不管是檢測 AOI 難以判斷的複雜瑕疵，還是搭配手機平板 / AR 眼鏡 / IP Camera/Body Camera 等各類硬體載具，進行讀表針數值辨識、SOP 驗證及環安衛巡檢等任務，所羅門整合自行開發的 AR 及 AI 有效協助客戶提升生產效益，並解決過往經驗傳承、技術門檻高、人員誤操作等問題，為製造業提供新的應用方式。