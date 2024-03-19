〈輝達GTC大會〉輝達擴大與中國車企合作 為比亞迪提供下一代車用晶片

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 14:50

輝達周一在加州聖荷西舉辦 GTC 開發者大會。 在此次大會上，多家汽車製造商和自動駕駛卡車開發商宣布擴大與輝達的合作，比亞迪尤受到矚目，去年這家公司超過特斯拉 (TSLA-US)，成為全球最大的電動汽車製造商。

輝達指出，比亞迪將使用 Nvidia 的下一代車載晶片 Drive Thor，以提高自動駕駛和其他汽車的水準。

輝達汽車副總裁 Danny Shapiro 在電話會議上表示，比亞迪還將使用輝達技術來簡化工廠及其供應鏈，並開發虛擬展廳。

隨著中國汽車品牌尋求利用先進技術彌補目前在全球品牌認知度上的不足，他們正加碼與輝達的合作。 比亞迪及其競爭對手正在努力擴大在歐洲、東南亞和中國以外其他市場的銷售，同時在本土市場與特斯拉和其他老牌西方汽車品牌競爭。