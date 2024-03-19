〈輝達GTC大會〉輝達擴大與中國車企合作 為比亞迪提供下一代車用晶片
鉅亨網新聞中心 2024-03-19 14:50
輝達 (NVDA-US) 周一 (18 日) 表示，將擴大與比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 和其他中國汽車製造商的合作。目前，中國車企正在競相開發自動駕駛汽車和 AI 增強資訊娛樂技術，以提高在全球市場的競爭力。
輝達周一在加州聖荷西舉辦 GTC 開發者大會。 在此次大會上，多家汽車製造商和自動駕駛卡車開發商宣布擴大與輝達的合作，比亞迪尤受到矚目，去年這家公司超過特斯拉 (TSLA-US)，成為全球最大的電動汽車製造商。
輝達指出，比亞迪將使用 Nvidia 的下一代車載晶片 Drive Thor，以提高自動駕駛和其他汽車的水準。
輝達汽車副總裁 Danny Shapiro 在電話會議上表示，比亞迪還將使用輝達技術來簡化工廠及其供應鏈，並開發虛擬展廳。
其他宣布與輝達合作的中國車企，還包括小鵬汽車 (09868-HK)、廣汽埃安旗下 Hyper 品牌。吉利旗下極氪汽車、理想汽車 (02015-HK) 先前已表示，他們將使用輝達的下一代車用晶片技術 Drive Thor。
隨著中國汽車品牌尋求利用先進技術彌補目前在全球品牌認知度上的不足，他們正加碼與輝達的合作。 比亞迪及其競爭對手正在努力擴大在歐洲、東南亞和中國以外其他市場的銷售，同時在本土市場與特斯拉和其他老牌西方汽車品牌競爭。
Shapiro 說：「中國有大量汽車製造商。他們推出了很多激勵創新的措施，也有很多有利於提高自動駕駛的法規。」
輝達表示，聯想 (00992-HK) 也將與輝達合作部署大語言模式。 在周一宣布的其他合作中，輝達還將與美國軟體公司 Cerence (CRNC-US) 合作，將大語言模型 AI 系統應用中到車載計算中。
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