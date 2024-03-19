鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-19 12:00

全球頂級人工智慧（AI）盛會－－輝達（Nvidia）(NVDA-US) GTC 開發者大會周一（18 日）登場，作為一年一度的技術發布會， GTC 大會被譽為 AI 行業風向標，創始人黃仁勳也在 GTC 大會上做了一場長達兩小時的開幕演講。

過去一年 AI 風起雲湧，輝達是率先吃到 AI 發展紅利的公司，股價在一年內飆漲 260%，目前市值已經突破 2.2 兆美元。輝達員工靠股票致富一度成為行業熱聞。

以下是 GTC 大會的重點摘要。

輝達發表最新殺手級 AI 晶片 Blackwell GPU

輝達正式發表新一代 AI 平台 Blackwell GPU，這個 GPU 平台也是黃仁勳口中輝達史上最成功的產品。

Blackwell GPU 以數學家 David Harold Blackwell 的名字命名，同樣沿用輝達此前推出的 Hopper 架構。Blackwell GPU 包含 2,080 億個晶體管，可以支持多達 10 兆個參數的 AI 模型。

除了晶片本身之外，這個架構還採用第五代 NVLink 高速互聯、第二代 Transformer 引擎，多方位全面升級。黃仁勳說，這款全新晶片將在今年稍後上市。

在商業化層面，輝達已經有了初步計畫。黃仁勳表示，未來計劃用 Blackwell 向世界各地的 AI 公司進軍。目前亞馬遜 (AMZN-US) 、戴爾、Google、Meta(META-US) 、微軟 (MSFT-US) 、OpenAI、特斯拉 (TSLA-US) 都已經計劃使用 Blackwell GPU。

值得注意的是，傳說中的 B100 並沒有出現，輝達轉而發布了由一個 Grace CPU、和兩組 Blackwell GPU 組合而成的超級晶片 GB200。

黃仁勳說， 相較於 H100，GB200 的算力是前者的六倍，對應處理多模態特定領域的算力表現可達 30 倍。

輝達展示機器人產品

黃仁勳在演講的最後推出名為人型機器人產品「GROOT」，他讓兩名小型機器人登台互動，展演機器人在輝達模擬工具訓練下的成果。

「GROOT」專案是一種用於人形機器人學習的通用基礎模型，搭載最新 Blackwell 平台，可供人形機器人製造商使用，協助機器人理解自然語言，並透過觀察模仿人類的動作。

輝達說，目前正在為 1X Technologies、Agility Robotics、Apptronik、Boston Dynamics、Figure AI、Fourier Intelligence、Sanctuary AI、Unitree Robotics、XPENG Robotics 等人形機器人公司建立 AI 平台。

輝達更新 25 項醫療微服務

此次，輝達還推出了全新 AI 推理伺服器 NIM（NVIDIA INFERENCE MICROSERVICE），讓所有人都可以通過這一形式自定義 AI 模型和應用。

在醫療場景上，輝達此次推出了基於醫療場景的 25 項新的微服務（NIM）， 幫助全球醫療保健公司可以依據生成式 AI 提高效率。

對醫療行業公司來說，他們可以透過這些微服務篩選數兆種藥物化合物，蒐集更多患者數據，進行早期疾病檢測。

具體而言，這些微服務包括一系列藥物發現模型，包括用於生成化學的「MolMIM」、用於蛋白質結構預測的「ESMFold」、幫助研究人員了解藥物分子如何與靶標相互作用的「DiffDock」。

輝達發布全新「DRIVE Thor」車載運算平台

輝達還發布全新「DRIVE Thor」車載運算平台。

作為上一代「DRIVE Orin」的繼任者，這個平台將提供功能更豐富的自動駕駛艙性能——集成了專為 Transformer、LLM 和生成式 AI 工作負載而設計的全新 NVIDIA Blackwell 架構。

電信 & 氣候治理 & Culitho W

此次，輝達還宣布推出「6G 研究雲平台」。基於這一平台，電信公司可以對物理地形和人造建築進行精確模擬，大大提高無線傳輸的可靠性。諾基亞、三星是這一領域的合作夥伴。

輝達還推出了「Earth-2 氣候數位孿生雲平台」，用來模擬和可視化天氣。Earth-2 可以幫助用戶在幾秒鐘內提供警告和更新預報，若用戶以傳統 CPU 驅動建模，需要幾分鐘或幾小時。

「Earth-2 氣候數位孿生雲平台」不僅僅在速度上具有優勢，其生成的氣候圖像，分辨率比當前數值模型高 12.5 倍，速度快 1,000 倍，並且能源效率提高 3,000 倍。

黃仁勳也介紹了這一平台的實際使用場景。比如，台灣中央氣象局就計劃利用這個模型預測颱風登陸的位置，以進行人員疏散，減少人員傷亡。

輝達並宣布，與台積電和 Synopsys 合作，將 cuLitho 運算式微影技術整合到晶片製造流程中，以加速下一代晶片的生產。