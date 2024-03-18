〈焦點股〉東陽續寫歷史新高價 AM車用股齊喊衝

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-18 10:38

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (18) 日盤中再度創歷史新高價位 124 元，漲超過半根停板，激勵 AM 車用件業者連袂漲，堤維西 (1522-TW) 漲 5% 上下，耿鼎 (1524-TW) 和昭輝 (1339-TW) 也漲 3% 上下。

在通膨的影響下北美市場車價高漲，有利二手車買賣，另一方面，北美前兩大汽車保險公司 StateFarm 自去年 10 月擴大全美各州全面使用 AM 件，勢必長期擴大北美 AM 市場的整體規模，國內 AM 汽車零組件長期出貨動能可期。

可觀察到，東陽前 2 月合併營收 38.93 億元，年增 13.51%，堤維西達 34.97 億元，年增 16.63%，耿鼎年增幅更達 33.25% 至 4.63 億元，顯示持續受惠北美 AM 需求拉抬。

東陽也公布自結數，前 2 月稅前盈餘 9.08 億元，年增高達 3 倍，每股盈餘 (EPS)1.5 元，創同期新高，若此熱絡市況延續，法人樂觀看待，東陽全年獲利創高可期。