〈焦點股〉東陽續寫歷史新高價 AM車用股齊喊衝

汽車零組件大廠東陽 ( 1319-TW ) 今 (18) 日盤中再度創歷史新高價位 124 元,漲超過半根停板,激勵 AM 車用件業者連袂漲,堤維西 ( 1522-TW ) 漲 5% 上下,耿鼎 ( 1524-TW ) 和昭輝 ( 1339-TW ) 也漲 3% 上下。

在通膨的影響下北美市場車價高漲,有利二手車買賣,另一方面,北美前兩大汽車保險公司 StateFarm 自去年 10 月擴大全美各州全面使用 AM 件,勢必長期擴大北美 AM 市場的整體規模,國內 AM 汽車零組件長期出貨動能可期。