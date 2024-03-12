〈房產〉台中太平磁吸首購族 35歲以下房貸族占比創9年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 10:00

年輕族群為了一圓買房上車夢，只能把目光轉移到相對外圍的區域，用通勤時間換取可合理負擔的房價，而太平區就成了許多年輕族群的置產首選。房仲業者彙整實價登錄資料發現，2023 年太平區 35 歲以下年輕房貸族申貸件數高達 865 件，占全區申貸總件數 2,163 的 40%，該一比例已連續 5 年走揚，並創下自 2015 年以來新高。

對此，東森房屋太平樹孝加盟店副店長陳怡豪指出，太平房價親民，又有交通利多為區域房市增加能見度，因此備受年輕首購族的青睞。

陳怡豪指出，最近幾年的確有很多來自台中市中心的年輕客群轉移到太平買房，大多是出於太平房價親民和交通題材豐沛兩方面的考量。一方面，太平房價基期低，目前太平的中古屋房價仍普遍落在 2 字頭上下，與台中市中心動輒 3、4 字頭以上的房價相比，太平房價的 CP 值相當不錯，民眾的購屋負擔相對較輕。

另一方面，國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道、市民大道改善工程、以及屯區捷運的建設規劃，都為太平房市發展增加了不少想像空間，未來隨著各項重點交通建設的落實，太平往來台中市區的交通網絡將會更加完善，進而有望吸引更多精華區外溢買盤進入太平區。

陳怡豪表示，太平可以劃分為南太平和北太平兩個區塊，兩區各有優勢，但相對來說，目前北太平會更受年輕族群的歡迎。北太平坐擁新光特區、樹孝中山商圈、藝文中心等多個成熟商圈，居住環境相當優越，而且北太平緊鄰台中市中心，聯外交通更加便捷。目前北太平以屋齡 20 年上下、總價 1,500 萬元左右的中古透天買氣最佳，中古透天坪數實在、土地持份高、居住空間寬敞，無論買來自住或長期置產都是很不錯的選項。