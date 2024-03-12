〈房產〉低總價抬頭 雙北房貸不到千萬元熱門路段前三名都在淡水
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 14:54
根據聯徵中心房貸統計顯示，雙北地區去年第四季房貸千萬內最熱門的路段，分別為新市三路一段 137 件，平均貸款 637 萬元，其次是北新路 99 件，前五名的路段當中就有 4 個路段在淡水區，淡水仍是雙北預算有限首購族熱門的購屋區域，而近期在淡水購屋的首購族，搭配新青安房貸已經是相當普遍。
信義房屋 (9940-TW) 淡水重劃店店長王志維指出，從選後就可以明顯看到淡水新市鎮的買氣增溫，來買的客戶有幾個特徵，包括首購的年輕人多，地緣性則多是在新北看過一輪，包括看過三重、蘆洲一路往北，最後看到淡水地區，另外會選擇屋齡的中古屋民眾，通常也把附近的預售案看過一輪，最後因為新市鎮的房子屋齡還算新穎，有些還有裝潢也可省下一筆預算，且有些族群也預設到未來淡江大橋完工後，可以快速通車到 64 快速道路，因而願意搬到淡水定居。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，新北林口、三峽及淡水房價隨空置率改善與整體房價走揚，區域房價也隨之上漲，不過淡水地區仍是大台北地區房價親民區段，加上新青安推一把的效應，淡江大橋完工也會改善交通瓶頸，淡水地區的房價也逐漸從 2 字頭到站上 3 字頭，房屋新穎與房價相對親民的 CP 值，仍會吸引首購持續移入。
根據聯徵資料顯示，去年第四季雙北市千萬房貸內的熱門路段，第一名是新市三路一段，樣本數有 137 件，平均貸款 637 萬元，購屋平均總價 841.5 萬元，購屋面積 33.58 坪，第二名則是淡水的北新路，樣本數 99 筆，平均房貸 592 萬元，房價 833.6 萬元，第三名則是淡水的新春街，樣本數有 90 筆，平均房貸 658 萬元，房價平均 918.8 萬元，第四名是鶯歌的尖山路，第五名則是淡水的新市六路一段，樣本數 84 筆，平均房貸 833 萬元，平均房價 1103.3 萬元，坪數則相對較大平均 48.1 坪。
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