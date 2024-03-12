〈房產〉低總價抬頭 雙北房貸不到千萬元熱門路段前三名都在淡水

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 14:54

根據聯徵中心房貸統計顯示，雙北地區去年第四季房貸千萬內最熱門的路段，分別為新市三路一段 137 件，平均貸款 637 萬元，其次是北新路 99 件，前五名的路段當中就有 4 個路段在淡水區，淡水仍是雙北預算有限首購族熱門的購屋區域，而近期在淡水購屋的首購族，搭配新青安房貸已經是相當普遍。

信義房屋 (9940-TW) 淡水重劃店店長王志維指出，從選後就可以明顯看到淡水新市鎮的買氣增溫，來買的客戶有幾個特徵，包括首購的年輕人多，地緣性則多是在新北看過一輪，包括看過三重、蘆洲一路往北，最後看到淡水地區，另外會選擇屋齡的中古屋民眾，通常也把附近的預售案看過一輪，最後因為新市鎮的房子屋齡還算新穎，有些還有裝潢也可省下一筆預算，且有些族群也預設到未來淡江大橋完工後，可以快速通車到 64 快速道路，因而願意搬到淡水定居。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，新北林口、三峽及淡水房價隨空置率改善與整體房價走揚，區域房價也隨之上漲，不過淡水地區仍是大台北地區房價親民區段，加上新青安推一把的效應，淡江大橋完工也會改善交通瓶頸，淡水地區的房價也逐漸從 2 字頭到站上 3 字頭，房屋新穎與房價相對親民的 CP 值，仍會吸引首購持續移入。