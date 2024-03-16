出場即巔峰？不只淡馬錫 OpenAI也找UAE建造AI晶片帝國

鉅亨網編譯許家華 2024-03-16 11:44

《金融時報》周五 (15 日) 報導，本周剛剛成立的阿布達比人工智能投資公司 MGX，正與 OpenAI 就投資晶片業務展開初步討論，是阿拉伯聯合大公國 (UAE) 志在成為全球 AI 發展要角的最新行動。

主權基金穆巴達拉投資公司（Mubadala） 和 UAE 人工智慧和雲端運算技術巨頭 Group 42 是 MGX 公司基石投資者。

報導引述兩名知情人士說法指出，MGX 公司與 OpenAI 洽談的融資計畫仍在初步階段。OpenAI 執行長 Sam Altman 有意創建半導體公司，以降低對輝達 (NVDA-US) 供應先進晶片的依賴。

MGX 和 OpenAI 公司沒有立即回應《路透》的置評請求。

5 至 7 兆美元的 AI 晶片帝國

先前報導稱 Altman 計劃籌集 5 至 7 兆美元資金，打造 AI 晶片帝國，其規模將遠大於當前全球晶片業規模，如此鉅額的造價已超出傳統科技創投業者的財力，因此 Altman 尋求國家級的金主支持似乎合理。

除了 UAE，日前《金融時報》報導，OpenAI 也正與新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司（Temasek）討論投資事宜，淡馬錫高階主管多次與 Altman 會面商談。OpenAI 與淡馬錫都拒絕對此事發表看法。

然而，科技網站《Tomshardware》指出，半導體產業去年銷售額為 5270 億美元 ，預計到 2030 年將達到 1 兆美元大關，因此 Altman 的融資目標遠遠超越全球半導體產業當前產值，倘若成真，可能導致產能過剩以及價格下跌。

UAE 的 AI 願景──2031 年前成為全球科技中心

此前 UAE 已經明確表示，希望使用龐大的石油資本，將這個國家轉變為全球 AI 樞紐。

公開資料顯示，穆巴達拉是 UAE 最大的主權基金之一，目前擁有資產規模 2760 億美元，投資遍及超過 50 個國家。 2023 年，穆巴達拉以 175 億美元的投資額在全球前十大主權財富基金中排名第三。

G42 成立於 2018 年，是 UAE 第一個國家級網路平台，專注於為 UAE 各產業數位轉型提供「水力發電煤」。 旗下現有人工智慧公司 Core42、AIQ、Presight，醫療健康公司 M42、Hayat Biotech，資料中心服務供應商 Khazna，地理空間智慧公司 Bayanat 等公司。

MGX 的董事會主席，由 UAE 總統穆罕默德的弟弟、國家安全顧問塔努恩 • 本 • 扎耶德 • 阿勒納楊擔任，他也是阿布達比投資局、阿布達比控股公司（ADQ）、國際控股公司（IHC），以及 G42 的掌門人。

知情人士稱，MGX 的資管規模，有可能在短短幾年內超過 1000 億美元。

根據官方訊息，MGX 的投資策略將集中在三個主要領域：

人工智慧基礎設施（包括資料中心和連接） 半導體（包括邏輯和儲存晶片設計和製造） 人工智慧核心技術和應用（包括人工 智慧模型、軟體、數據、生命科學和機器人）。

MGX 不僅將紮根於 UAE 自身的技術投資基礎，還將與國際科技公司和投資公司一起進行投資，幫助鞏固 UAE 作為全球科技中心的地位。

黃仁勳、馬斯克有意分一杯羹

除了 Altman 外，xAI 公司的創始人馬斯克 (Elon Musk) 也有意與 UAE 主權資本進行合作。

UAE 人工智慧部門部長奧馬爾 · 阿爾 · 奧拉馬透露，馬斯克有意與海灣國家建立合作伙伴關係，「經濟因素將會決定馬斯克和其他人會在 UAE 做哪些事情。」

除了馬斯克，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今年 2 月也到訪杜拜，與奧拉馬一同出席論壇活動。

黃仁勳當時在論壇上表示，主權人工智慧（Sovereign AI）強調的是一個國家對其數據和智慧產生的所有權，對於全球領導者來説都是巨大的機會。 他稱，UAE 正在快速進行轉變，從一個能源強國成為全球資訊技術的中心。