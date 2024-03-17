本週操盤筆記：全球超級央行週、各國PMI、輝達GTC大會

鉅亨網新聞中心 2024-03-17 21:50

本週全球多家主要央行召開會議，美國聯準會、英國央行、日本央行及澳洲央行的決策均受矚目，多國還將發布 PMI 預覽數據。除此之外，英國和日本等國的通膨數據，將為最新的物價發展提供線索。中國 1 月至 2 月的經濟活動數據也將公布，而美國也會更新重要的房地產市場數據。

經濟數據之外，輝達將在 18-21 日召開年度 GTC 大會，CEO 黃仁勳將發表主題為「開發者的 1#AI 高峰會」演說。

本週操盤筆記 (0317-0323)

1. 全球央行利率決策

3 月 19 日至 20 日的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議將於本週召開，重點關注聯準會的言論。根據共識，預計利率不會改變。 此前，聯準會主席鮑爾表示，儘管最新的 2 月消費者物價指數 (CPI) 高於共識，但聯準會距離顯示通膨正朝著 2% 目標邁進的證據「不遠」。

英國央行會議之前將公布英國通膨數據，隨後將公布最新的零售銷售數據。經濟學家普遍認為，英國央行最有可能在 2024 年中期開始降息。

在亞太地區，重點是澳洲央行和日本央行。 澳洲央行預計將繼續按兵不動，在市場等待降息之際關注通膨。 同時，日本央行 3 月會議可能是日本央行退出負利率政策制度之前的最後一次會議，儘管有報告也指出 3 月可能採取行動。

2. 透過 PMI 初值追蹤通膨

美國、歐元區、英國、日本和澳洲等主要經濟體的 3 月 PMI 初值數據，將於本週公布。人們將密切關注第一季最後一個月經濟狀況的初步跡象。

最近的 PMI 數據顯示，截至 2 月的四個月裡，全球經濟成長加速，反映出美國和英國經濟擴張速度加快，以及歐元區經濟衰退有所緩解。另一方面，全球服務業價格一直居高不下，並在 2 月加速上漲。

對於各國央行來說，官員們更希望看到價格壓力正在 3 月的 PMI 初值中恢復降溫趨勢。

3. 輝達年度 AI 大會 GTC

GTC 作為輝達每年最重要的發布平台之一，已成為公認的「AI 風向標」，本屆 GTC 也是時隔 5 年後首次線下舉行。