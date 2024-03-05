阿聯酋Masdar斥資139億美元 買下全球最大離岸風電項目近半股權

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 12:00

阿聯酋再生能源開發商 Masdar 成功從德國能源巨頭萊茵集團 (RWE) 手中收購英國離岸風電項目 Dogger Bank South(DBS)49% 股權，該項目完成後預計將成為全球最大的離岸風電場之一。

去年 12 月，Masdar 和萊茵集團在聯合國氣候變化綱要公約第 28 屆締約方大會 (COP28) 上簽署協議，投資 139 億美元合作開發 DBS 項目。該項目位於英國，預計將建成全球最大的海上風電場之一，總裝機容量達 3 吉瓦 (GW)。

股權收購交易完成後，萊茵集團將持有該項目剩餘的 51% 股份，並全程負責項目的開發、建設和營運作業。

DBS 項目位於英國東北海岸外約 100 公里，包含兩個場址，每個場址的裝機容量均為 1.5GW，預計最快 2025 年底開工，2029 年投產首批 800 兆瓦 (MW) 電力，2031 年底實現全面投產。

阿聯酋主權財富基金穆巴達拉 (Mubadala) 在 2021 年宣布於未來五年內向英國投資 100 億英鎊，以增加對技術、基礎設施和可再生能源的投資，藉此實現經濟多元化，而 DBS 正是以此為基礎的投資項目。

Masdar 的目標是在 2030 年前建立總容量為 100GW 的可再生能源項目。該公司此前曾和萊茵集團合作建設 630MW 的倫敦陣列海上風電場。

這一波新能源浪潮為歐洲帶來的歷史性的一刻。

根據能源智庫 Ember 最新發布報告，2023 年歐盟可再生電力占比達到 44%，其中風力發電達 475TWh，占總發電量的 18%，占比首次超越天然氣，創下歷史新高。此外，歐洲風能協會表示，2023 年歐洲新增了 17GW 的風電裝機容量，是有史以來最多。

反觀歐盟化石燃料發電量在去年暴跌 19%，僅占歐盟電力不到三分之一。從 2016 年到 2023 年，煤炭發電量減少的 327 TWh，結構性下滑仍在持續。

不過，煤炭發電量下滑並未因此推高天然氣發電量，2023 年歐盟天然氣發電量年減 15%，降幅至少是 1990 年以來最大，也是連續第四年下滑。