蔚來汽車獲阿布達比CYVN 22億美元投資

蔚來 (09866-HK)(NIO-US) 在港股盤後於港交所公告，已與 CYVN Holdings 通過其聯屬公司 CYVN 訂立股份認購協議，CYVN Holdings 是總部位於阿布達比的專業投資機構，聚焦先進、智能移動出行領域進行投資。

根據股份認購協議，CYVN 將投入現金總額 22 億美元，以每股股份 7.50 美元的購買價認購 2.94 億股公司新發行 A 類普通股。12 月投資交易完成後，CYVN 將實益持有蔚來汽車已發行及發行在外股份總數的約 20.1%。CYVN 還將有權向蔚來董事會提名兩名董事。

蔚來美股盤前漲超 10%，報 8.78 美元，總市值 142 億美元。

總部在上海的蔚來汽車對於 CYVN 而言並不陌生。周一的聲明顯示，7 月份該公司對蔚來進行了 7.385 億美元的戰略性股權投資，隨後以 3.5 億美元從騰訊控股附屬公司獲得了蔚來的股權。媒體 9 月報導，蔚來考慮接洽中東投資者，募集額外的資金。

CYVN 董事長 Jassem Al Zaabi 表示，增加對蔚來汽車的投資，代表公司在移動出行領域建立領先的全球投資組合的持續戰略的延續。「此次交易表明我們對蔚來汽車在全球智慧電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心。」

這次注資對蔚來來說是一個很大的緩解。 這家汽車製造商曾被認為是中國電動車市場最耀眼的後起之秀之一，但其銷售目標卻嚴重落後，並持續虧損。

蔚來本月稍早表示，目前預計截至 12 月的三個月內營收將高達 167 億元人民幣 (約 23 億美元)，低於分析師平均預期的 214 億元。

同時，蔚來汽車今年前 11 個月的銷量為 142,026 輛汽車，距離其 2023 年銷售 250,000 輛電動車的最初目標還很遙遠。該公司已裁員 10%，並花費約 4.5 億美元從合作夥伴購買生產資產，以便它可以節省製造成本。

蔚來汽車在美國上市的股價今年已下跌近 20%。