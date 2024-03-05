傳淡馬錫正與OpenAI討論投資事宜 阿特曼半導體計畫新進展

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-05 22:06

根據英國《金融時報》周二 (5 日) 援引知情人士消息報導，新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司 (Temasek) 正與 OpenAI 討論投資事宜，一旦達成協議，這將是首次有國家主權基金投資 OpenAI。

據悉，高層管理人員近幾個月來已多次與 OpenAI 的執行長阿特曼 (Sam Altman) 進行會晤，後者正在尋求資金來建立晶片業務。這家新加坡國有投資公司起初對投資阿特曼的創投基金 Hydrazine Capital 有興趣，但最近討論的焦點已轉向 OpenAI 本身。

淡馬錫高層曾表示，人工智慧 (AI) 是投資的重點，在 AI 領域的現有投資包括英國的法律科技公司 Robin AI、南韓晶圓廠 AI 晶片新創公司 Rebellions 以及位於矽谷的生成式 AI 晶片設計公司 d-Matrix。

知情人士補充說，談判還在初步階段且仍在進行中，尚未就任何投資規模達成協議。

值得注意的是，此次談判正值阿特曼尋求雄心勃勃晶片計畫的資助，目標是啟動一項半導體業務，以減少 OpenAI 對輝達 (NVDA-US) 先進晶片的依賴。

儘管自 2022 年 11 月推出 ChatGPT 以來，OpenAI 收入大幅成長，但因建造和訓練其模型的龐大成本，阿特曼表示 OpenAI 依然處於虧損狀態。

阿特曼預估，未來幾年開展 AI 基礎設施的成本將從數千億美元到高達 7 兆美元不等，這一數字遠遠超出了傳統技術領域創投家的財力範圍。

據知情人士透露，阿特曼也與中東和亞洲的一些重金投資者進行籌資討論，包括阿拉伯聯合大公國國家安全顧問塔赫農 (Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan) 和軟銀創始人孫正義等。

去年 12 月，OpenAI 年營收突破 20 億美元，成為史上成長最快的科技企業之一。只有極少數的矽谷企業，如 Google(GOOGL-US) 和 Meta(META-US)，在成立十年內就實現了 10 億美元的收入。