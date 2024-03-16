傳蘋果擬新增Apple Watch多項手勢 優化用戶互動體驗

鉅亨網編譯許家華 2024-03-16 07:55

根據美國商標和專利局 (USPTO) 周五(15 日) 消息，蘋果 (AAPL-US) 正積極研究為 Apple Watch 引入更多新手勢，以進一步優化用戶的互動體驗。

先前，在 watchOS 10.1 的更新中，Apple Watch 已新增「雙指互點兩下」的手勢功能，讓用戶能夠透過簡單的雙擊食指與拇指動作，快速執行多項常用操作。

近日，蘋果取得一項 Apple Watch 相關技術專利並藉此提出更多新穎的手勢控制方案，進一步豐富 Apple Watch 與用戶的互動方式。

其中，「side-to-side」是最受矚目的手勢功能，用戶藉由平放手掌、手指水平移動 (與撲克牌二十一點遊戲中的「停牌」動作相似) 就可回覆簡訊、接聽電話等。

此外，蘋果也正在探索「握緊拳頭」手勢，用戶可以透過該手勢來選擇按鈕或接受建議的文字回應， 若繼續握緊並旋轉手腕，則可以捲動不同回覆選項，或決定是否接聽電話、發送訊息到語音信箱等。