鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.54元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.25元上修至11.54元，其中最高估值13.89元，最低估值9.9元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.89(13.89)
|16.92
|18.46
|最低值
|9.9(9.7)
|11.67
|18.46
|平均值
|11.55(11.19)
|13.68
|18.46
|中位數
|11.54(11.01)
|13.45
|18.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,299,860,610
|7,664,853,640
|7,372,154,260
|最低值
|6,193,365,000
|6,403,983,000
|7,372,154,260
|平均值
|6,600,359,800
|7,101,189,200
|7,372,154,260
|中位數
|6,569,446,000
|7,135,639,000
|7,372,154,260
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.25
|10.21
|10.05
|7.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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