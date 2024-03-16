鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為84.7元
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.36元上修至6.46元，其中最高估值7元，最低估值4.5元，預估目標價為84.7元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7(7)
|7.64
|7.99
|最低值
|4.5(4.5)
|6.05
|7.99
|平均值
|6.32(6.27)
|7.2
|7.99
|中位數
|6.46(6.36)
|7.37
|7.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,418,015,000
|1,587,704,000
|1,444,615,160
|最低值
|1,238,003,000
|1,262,128,000
|1,444,615,160
|平均值
|1,294,821,950
|1,370,127,070
|1,444,615,160
|中位數
|1,272,667,000
|1,350,513,870
|1,444,615,160
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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