台積電跌3.95%鴻海卻漲停，多頭不死只是換股操作

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 19:00

週五台北股市隨 (2330-TW) 台積電拉回，終場指數下挫 255 點收 19682，指數與 (2330-TW) 台積電同時失守 5MA，短線都陷入整理，匯率的部分台幣也貶值 1.33 角，主要反應美國通膨強於預期，6 月降息機率下降，導致美元連兩日走強，對亞幣造成壓力，近期美、日股市也都拉回中，其中費半、日經拉回幅度相對大，台股也一起進入修正。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，加權指數雖只跌 2 天，但 OTC 自高檔震盪拉回已經第 6 天，中小型股自 3/4 台積電開始飆漲之後，很多都已經跌兩週了，股王 (3661-TW) 世芯自 4565 跌到 3385 才反彈，(6643-TW )M31 自 2095 跌到周五又跌停 1320 已跌 37%，(6462-TW)神盾 347.5 殺到 223 摔掉 35.8%，(2383-TW)台光電 538 殺倒 390，跌了 27.5% 才反彈，散熱股 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW)奇鋐還在高檔震盪，但 CPO 的 (3163-TW) 波若威已從 132.5 跌到 101，(3363-TW)上詮從 144 跌到 112，機殼股 (3013-TW) 晟銘電從 66.5 殺到 48，強勢股這波回檔很快，主要受到台積電一口氣從 689 漲到 796 資金排擠有關。

而台積電衝不過 800 元很快又跌回 753，資金又輪動去更低檔的 (2317-TW) 鴻海，週五亮燈漲停達 133，而周五大盤成交量高達 5558E，這顯示資金並未退場，只是從高檔股轉去低檔補漲股，就如同之前 IP 股 11 月先飆之後，元月 AI 股接棒，AI 漲高了換 CPO 噴出，最近則輪到台積電與散熱股大漲，今天又換鴻海旱地拔蔥，連廣達都跟漲 5.7%，多頭不死，只是持續換股操作。

鄭瑞宗估計市場震盪還要持續一兩週，一來法人結帳大亂鬥，台光電投信三天砍了近 2 萬張就是最佳範例，結帳動作通常到季底最後一周就沒了，未來一週還是要小心法人重倉股的結帳賣壓。二來近期的 00940ETF 之亂，投資人瘋狂認購 ETF，光 00940 認購金額可能達 2000E，對市場資金自然有排擠效應，主管機關已經出來喊話降溫。

另外 00940 還沒掛牌之前，成分股股價就先噴出，導致新普、漢唐被吃豆腐倒貨股價重挫拉回，買 ETF 的人還沒賺到，已經有人先大賺下車了，這亂象也會加劇市場的震盪，而我週三就有提醒大家，這種月月配的 ETF，如果持股都還沒配息，是用什麼錢配給買 ETF 的人呢? 怎麼有龐是騙局的感覺呢? 月月配的 ETF 商品，主管機關遲早會出手干預，買 ETF 沒有穩賺不賠的，請大家務必冷靜。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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