鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至11.67元，預估目標價為193元
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.56元上修至11.67元，其中最高估值12.84元，最低估值10.97元，預估目標價為193元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.84(12.84)
|14.2
|最低值
|10.97(10.97)
|12.38
|平均值
|11.74(11.69)
|13.33
|中位數
|11.67(11.56)
|13.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|8,643,000
|9,277,000
|最低值
|8,148,840
|9,004,000
|平均值
|8,378,980
|9,116,500
|中位數
|8,407,000
|9,113,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.24
|10.03
|7.91
|5.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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