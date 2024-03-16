高盛：輝達只是開端 AI投資還有三大階段！

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 10:22

高盛股票策略師 Ryan Hammond 最新報告指出，輝達 (NVDA-US) 只是第一階段，AI 投資還有三大階段值得關注。

第二階段──基礎設施階段

此階段需要聚焦除輝達以外的其他參與 AI 基礎建設的公司，包括半導體企業、雲端服務供應商、資料中心 REITs、硬體和設備公司、軟體安全股以及公用事業公司。

這些公司大多數估值已提升，但獲利修正卻大相逕庭。 值得關注的股票包括新思科技 (SNPS-US)、晶片設計軟體公司 Monolithic Power Systems (MPWR-US)、無線和廣播通訊領域營運商 American Tower (AMT-US) 和電氣部設備公司 Vertiv (VRT-US) 等。

第三階段──「AI 賦能收益」階段

此階段聚焦於將 AI 整合到產品中以提高收益的公司，諸如軟體和 IT 服務企業。

除了知名大型科技公司外，雲端服務商 Cloudflare (NET-US)、軟體設計公司 Autodesk (ADSK-US)、資料庫公司 MongoDB (MDB-US) 和雲端服務商 Nutanix (NTNX-US) 等也是潛力股。

高盛指出，第三階段股票今年迄今的報酬率為 8%，雖然是這些股票的超額收益由 AI 以外的因素驅動，但投資人對這些股票的關注度正在上升。

第四階段──「生產力提升」階段

最後階段聚焦於利用 AI 技術來提高生產效率的各行各業公司，特別是軟體服務和商業服務等勞動密集產業，該產業容易受到人工智慧自動化的影響。

高盛指出，在第四階段，紐約時報、亞馬遜、沃爾瑪、富達國民金融、泰尼特健保和 Guidewire Software 等公司值得關注。