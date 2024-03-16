輝達去泡沫恐帶崩幣市！比特幣、輝達90日相關係數升至0.86

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 12:26

數據顯示，比特幣價格和 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 兩者的波動非常相似，兩者 90 天與 52 週相關係數已升至 0.86，有專家擔憂，倘若 AI 泡沫破裂，可能帶崩幣市。

根據市值，比特幣自周四的歷史最高點 73798 美元以來已回調 8% 以上，但今年迄今仍有 60% 以上漲幅。輝達股價也自歷史頂峰的 974 美元回調了 9%，但從年初迄今仍實現了 77.5% 的成長。

在過去的五年中，比特幣的市值從 700 億美元躍升至 1.43 兆美元。 同期，輝達市值也從約 1,000 億美元成長至超過 2 兆美元。 人工智慧 (AI) 令輝達 GPU 需求的不斷成長，是其市值大幅上升的主因。

根據圖表分析平台 TradingView 的數據，兩者之間的 90 天相關係數已上升到 0.86，這是自 2023 年 5 月以來的最高水準，並在 11 月份轉為正值。 自 2020 年 7 月以來，52 週的相關性始終為正，目前已上升至 0.88，是自 2023 年 1 月以來的最高點。 當相關係數超過 0.80 時，表示比特幣和輝達高度相關，並且傾向於同方向移動。

這種統計上的連結引起諸多市場分析師關注，包括投資管理公司 GMO，因為他們擔心股市的 AI 狂潮恐重演演 2000 年網路泡沫破滅的劇本。

GMO 的首席投資策略師 Jeremy Grantham 認為，ChatGPT 在 2022 年 12 月問世後，大眾對 AI 的認知普遍提高，爾後 AI 股成為市場寵兒，可能標誌著「泡沫中的泡沫 」，且這種泡沫可能已經開始破裂。

Grantham 說：「在歷史上，每當出現重大的技術革新——如 AI、網路、電話、鐵路和運河時，這些技術往往會在初期受到極大的關注和投資，導致市場過熱和資本泡沫。這種現象發生的原因是投資者對這些新興技術的長期發展前景過於樂觀，因此在技術成熟之前就給予了高估的價值。」