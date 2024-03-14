金融學教授：若AI狂潮比照網路泡沫週期 輝達股價上看2700美元

鉅亨網編譯許家華 2024-03-14 14:00

輝達 (NVDA-US) 今年不斷推升美股，華頓商學院金融學西格爾教授 (Jeremy James Siegel) 表示，如果輝達股價仿照思科 (CSCO-US) 在網路時代的發展軌跡，其股價可望自目前水準翻倍，甚至 3 倍跳。

隨著人工智慧 (AI) 熱潮席捲全球，輝達憑藉其高階晶片開始吸引前所未有的需求，自 2023 年來開始推動股市，如今已然是美股最大推手。

原因是 ChatGPT 等生成式 AI 服務需要高運算能力，主要由圖形處理單元 (GPU) 的專用晶片提供，分析師指出，輝達以市占 80% 在 GPU 市場佔據主導地位。相較之下，英特爾 (INTC-US) 等公司生產的中央處理器 (CPU) 雖能執行更廣泛的運算任務，但在特定 AI 相關流程中效率較低。

輝達也因其 GPU 面臨巨大需求，其銷售額成爆炸式成長，連帶讓股價一飛衝天，過去一年飆升了 270% 以上，單就 2024 年迄今也已有 82% 漲幅，遠勝大盤。

網路泡沫期間發生了什麼事？

由於 AI 相關的科技股持續推動美股創新高，一些投資者開始將本次牛市與當年的「網路泡沫」牛市相提並論。

網路泡沫 (1990 年代末至 2000 年初) 是網路公司過度投機的時期，導致股價飆升。在網路潛力的推動下，投資者將資金投入無法獲利的新創企業，2000 年網路泡沫破裂，造成巨大虧損。

思科這家網路和網路安全服務供應商成為全球市值最高的公司之一，體現該時代對科技和網路相關股票的投資熱情。

輝達股價路徑

除了輝達，黃金和比特幣在經歷了近四年的疲軟之後也已升至新高。西格爾教授表示，這些資產被定位為當前市場的「動能」資產。雖然輝達上周五大跌，但這種挫折並不一定會停止動能週期，預計還會進一步上漲。

儘管如此，輝達近日的波動仍引起市場對更廣泛科技產業發展軌跡的質疑。

西格爾表示，目前無法判斷美股是否正處於 1996-97 年那樣的炒作週期中 (亦即這些股票會像網路狂熱時期那樣變得更瘋狂)，但倘若輝達追隨思科的估值路徑達到頂峰，其上漲空間可能會增加 2-3 倍。

他稱，這並非對輝達股價的預測，而是明確點出「一個巨大泡沫中可能發生什麼。」

當前輝達股價約在 900 美元左右，依據西格爾的評論，該股上看 2700 美元，意味市值可達 6.8 兆美元。