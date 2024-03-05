美股正在形成泡沫？摩根大通、高盛分析師各執一辭

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-03-05 17:10

美國股市泡沫正在形成嗎？ 分析師對此有截然不同的觀點。

對摩根大通首席市場策略師 Marko Kolanovic 而言，美國股市的急劇上漲和比特幣快速突破 6 萬美元大關，表明泡沫正在形成。 他認為，這些上漲顯示市場中泡沫正在累積，這通常會出現在資產價格以不可持續速度上漲的泡沫期之前。

這類警告近期迅速增加，常被拿來類比的是 1990 年代的網路泡沫，或是在 2021 年疫情後出現的熊市，當時股價迅速上漲，然後暴跌。

不過，當前也不缺少認為美股走勢合理的分析師，代表人物如高盛集團的 David Kostin，他相信，大型科技公司的高估值有基本面作支撐。

Kolanovic 在周一發給客戶的報告中寫道，市場正在向前推進，「波動性較低、泡沫正在形成」。

他表示，即使債券殖利率上升、降息預期降溫，股市今年依然實現了上漲。他警告稱，2024 年的獲利預測正在下行，市場對這個周期似乎過於自滿。

相較之下，高盛的 Kostin 表示，這次與歷史上的其他時期不同，當時股價突然變動，通常超出其價值。

Kostin 強調，與之前的此類情況不同的是，這次「極端估值」的寬度要有限得多，估值倍數達到極端的股票數量遠低於 2021 年的峯值。

Kostin 認為，到目前為止，科技「七巨頭」財務表現，證明其上漲合理。 彙編數據顯示，這些公司第四季的每股盈餘總計年增 59%，而預期為 47%。

但在 Kolanovic 看來，這種環境令人費解，反映出投資者的自滿情緒和對風險的低估。