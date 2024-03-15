〈航運指數〉SCFI續挫近6% 三大長程線運價跌幅5%起跳

上海航交所今 (15) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 112.82 點至 1772.92 點，跌幅達 5.98%，合計農曆年來已跌掉 15%；三大長程航線運價本周續挫，跌幅在 5% 起跳，反映傳統淡季，貨攬業者示警，供給過剩壓力未解。

而美國線也持續下跌，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價下跌 356 美元至 5252 美元，跌幅 6.35%；美西線每 FEU 報價 3776 美元，下跌 263 美元，跌幅 6.5%，二周來跌幅超過 10%。

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 不諱言，紅海危機耗損的運力有限，市場即將投入的船班供給約 9.1%，還是高於市場託運人的整體需求成長量 2.2%，因此，可預期，3 月初在美國舉辦的 TPM(泛太平洋海運研討會) 和 5 月美國線長約簽署前，船公司雖全力提升運價，但在中國製造工廠端出貨減少和美國高利率及通膨未完全消退前，恐難持續穩定運價。