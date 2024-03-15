玉山金擬配現金股利1.2元、股票0.2元 配發率達99%

玉山金 ( 2884-TW ) 董事會今 (15) 日通過 2023 年度股利政策，現金股利 1.2 元、股票股利 0.2 元，合計 1.4 元，以今天收盤價 26.2 元計算，現金殖利率為 4.5%，玉山金去年每股純益為 1.41 元，盈餘配發率高達 99.2%。

玉山金董事長黃男州日前於法說會上表示，去年上半年已經現金增資 160 億元，全年獲利狀況良好，預估現金股利發放率可到 7 成，不過，2023 年的股利發放較特殊，特別盈餘公積將可以迴轉進可分配盈餘。