玉山金擬配現金股利1.2元、股票0.2元 配發率達99%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-15 20:09
玉山金 (2884-TW) 董事會今 (15) 日通過 2023 年度股利政策，現金股利 1.2 元、股票股利 0.2 元，合計 1.4 元，以今天收盤價 26.2 元計算，現金殖利率為 4.5%，玉山金去年每股純益為 1.41 元，盈餘配發率高達 99.2%。
玉山金董事長黃男州日前於法說會上表示，去年上半年已經現金增資 160 億元，全年獲利狀況良好，預估現金股利發放率可到 7 成，不過，2023 年的股利發放較特殊，特別盈餘公積將可以迴轉進可分配盈餘。
玉山金今天董事會決議今年股東會召開日期為 6 月 14 日，並提報去年度財報。
玉山金 2023 年自結淨收益 666.8 億元，稅後純益達 217.6 億元，創歷年最高紀錄，年增 38.1%，每股稅後純益 (EPS) 1.41 元。玉山銀行去年稅後純益 196 億元，年成長 32.3%，證券純益 12.9 億元、創投純益 12.1 億元，各子公司均獲利能力良好。
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