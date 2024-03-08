正德看散裝運價易漲難跌 後市有望見供不應求

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-08 10:58

散裝航商正德 (2641-TW) 去年稅後純益 4.24 億元，年減 66.8%，每股稅後盈餘 (EPS)1.69 元，不過，展望 2024 年，正德認為，2-4 月散裝運價易漲難跌，而全年有望再出現供不應求市況。

由於去年運價走跌，且前一年度正德有高價處分舊船挹注業外收益，墊高比較基期，使正德去年獲利年減逾 60%。

正德說明，隨著去年逐季各交 1 艘新船，並分別與日本與加拿大國際性大型航商簽訂 5 年長約，而今年第 2-3 季還有 2 艘節能減碳新船將交付營運，毛利率維持 45% 以上，已大幅優於疫前水準，樂觀看業績有望呈逐季成長。

截至目前，正德總船隊達到 17 艘；正德於去年處分 1 艘船舶，購入 1 艘 5.3 萬噸輕便型現有船舶，4 艘新建造船舶交付，今年 1 月再處分 1 艘船舶，預計 2-3 季各交付 1 艘新船投入營運，積極優化船隊營運效率。

就整體散裝市況來看，第一季波羅的海運費指數 (BDI) 較往年淡季不淡，累計近一個月上漲 22%，尤以海岬型和巴拿馬型運價漲勢領先，隨著元宵節過後中國製造業逐步復工，正德看 4 月底前散裝運價呈現易漲難跌。

而在現貨市場運價走揚，中古散裝船舶價格跟進大漲 20-30%。

此外，在巴拿馬運河乾旱與紅海危機未解之際，市場運力供給受限，助運價提升。