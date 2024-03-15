食品股股王德麥2024年力拚兩岸業績成長 也看重馬來西亞

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 15:18

台北國際烘焙暨設備展開展，台股食品股王德麥 (1264-TW)) 仍是今年參展最大攤位廠商，德麥 2024 年兩岸業績力拚成長，在東南亞則以發展馬來西亞為重點，並擴張到新加坡，不過，總經理吳文欽指出，德麥 2024 年獲利恐承受壓力。

德麥今年獲利承壓的壓力，主要來自於原物料成本上漲明顯對毛利率的侵蝕。

德麥各營運區域營收占比分別為台灣 61%、大陸 28%、馬來西亞 6%、香港及其他 4.5%；今年前 2 月營收 5.78 億元，年增 27%，各區域年增幅度分別為大陸 67%、香港 26%、馬來西亞 19% 及台灣 16%。德麥今年台灣地區穩定中拚成長，香港子公司總經理將會調至大陸地區，藉由先前的經驗，預期決策成本和管理都能快速到位，有利於大陸地區業績挑戰雙位數成長。

德麥在東南亞地區的開發，以馬來西亞為發展重點，2017 年開始就呈現雙位數成長，2024 年將再增加新加坡，如直接在新加坡設公司預期將會加速成長。至於在中國大陸市場的布局，中國大陸成長最大區域預期仍在上海，會增加資源投入，今年重點產品是包括日本麵粉及乳品都等高單價產品對業績成長貢獻愈來愈多；香港將持續重點客戶深耕。