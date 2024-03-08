海運業績隨運價反彈 長榮、陽明2月營收同創逾1年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-08 19:54

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收，長榮達 301.7 億元，創 2022 年 12 月來新高，陽明為 142.57 億元，也創去年 1 月以來新高，農曆年節期間業績淡季不淡，反映紅海危機帶動運價反彈。

長榮 2 月合併營收 301.7 億元，月增 6.41%，年增 61.51%，創 2022 年 12 月來新高，主要是因紅海危機的地緣政治持續性影響，平均運價持穩；前 2 月合併營收為 585.21 億元，年增 30.27%。

而陽明 2 月合併營收 142.57 億元，月增 1.86%，年增 26.07%，創去年 1 月以來新高；前 2 月合併營收為 282.54 億元，年增 17.6%。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 預測，今年供給成長為 9.7%，需求成長為 3.0%，明年供給成長為 5.2%，需求成長為 2.5%，顯示今明兩年海運市況恐持續處供給過剩。

陽明直指，春節後市場需求仍低迷，除東協略有改善至擴張區間，景氣復甦仍需時間，須留意世界貿易組織 (WTO) 示警全球經濟放緩和不確定性擴大，對貿易活動造成壓力的後續發展。