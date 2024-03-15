日產與本田簽署備忘錄 在電動車領域全面合作

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:00

據日本 NHK 周五 (15 日) 報導，日本汽車製造商本田和日產決定就電動汽車業務的全面合作，簽署一份諒解備忘錄。

這兩家公司周五發布公告稱，將在電池動力汽車的核心技術上合作，包括軟體，並稱雙方簽署了戰略合作諒解備忘錄。

Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co. 資深分析師 Seiji Sugiura 表示，這一合作是有利的，因為兩家公司目前處境都不佳，如果他們在電池領域合作，那麼將會節省大量成本。

《路透》也援引知情人士消息稱，日產汽車正在考慮與本田在電動車關鍵零件方面尋求業務合作，以降低生產成本。

另一位消息人士稱，合作的想法是在兩家公司的執行長之間產生的。

報導指出，日產正在考慮與本田在關鍵電動車零件以及「kei car」方面進行合作，「kei car」是一種比普通汽車更小、動力更弱的汽車，主要針對國內市場製造。

本周早些時候，日本媒體報導了這兩家汽車製造商為更好地與中國競爭對手競爭而可能進行合作的消息。《日經新聞》稱，合作有可能擴展到電池採購和電動汽車的聯合開發。