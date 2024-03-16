日經：日銀將於下周結束負利率政策

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-16 12:14

日經新聞周六 (16 日) 報導，隨著大企業在今年的勞資談判中大幅調高工資，日本央行預計將在下周二 (19 日) 結束負利率政策。

日本最大工會聯盟「日本勞動組合總連合會」(連合)周五 (15 日) 表示，日本大企業同意今年將薪資平均調高 5.28%，為 33 年來最大加薪幅度。

日經引述日銀一位消息人士說法稱，今年的薪資增幅達到「即使是對修改貨幣政策抱持謹慎態度的再通膨主義者，也會接受政策變動的水平。」

包含日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 在內等日銀官員近期強調，取消負利率政策的時機將取決於今年勞資雙方的年度薪資談判結果。

周五的勞資談判結果，大大提高了日銀在下周終止長達八年負利率政策的可能性。一位了解日銀審議情況的政府消息人士向路透表示，鑑於市場已消化央行在 3 月採取行動的可能性，日銀沒有理由將決定延遲在 4 月。

另一位與日銀現任官員定期互動的資深政府官員表示：「對日銀來說，採取行動宜早不宜遲。」

目前日銀正處於緘默期，禁止官員與媒體交談，因此未發表評論。