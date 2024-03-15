Burberry傳正在尋找人選 替代現任執行長

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 09:00

時尚商業媒體 Miss Tweed 近日援引消息人士稱，英國奢侈品牌 Burberry 正在尋找人選，替代現任執行長 Jonathan Akeroyd。Burberry 未做出直接回應，僅表示 Akeroyd 已經獲得董事會成員支持，品牌營運正常。

Akeroyd 在 2022 年 4 月上任，接替已經前往 Ferragamo 的前任執行長 Marco Gobbetti。同年 9 月，曾經在 Bottega Veneta 工作過的 Daniel Lee，取代 Riccardo Tisci 成為創意長。

但在這兩年時間裡，Burberry 的業績表現並未顯著提升。如果說 2022 年 9 月到 2023 年 9 月這一年時間裡仍處於設計師過渡期，那麼在 Daniel Lee 首個系列正式上市後第一個季度的表現，足以讓市場對 Burberry 的未來產生質疑。

在截至 2023 年 12 月 30 日的 13 周內，Burberry 零售收入年降 2% 至 7.06 億英鎊，按固定匯率計算下滑 7%。同店銷售下跌 4%，而 2022 年同期上升 1%。

Burberry 公布財報當日，股價一度暴跌 15%，寫下 10 年來最大盤中跌幅。從 2023 年 3 月到 2024 年 3 月，Burberry 的股價重挫 41.29%。

儘管 Burberry 沒直接回應 Akeroyd 是否會離任，但在競爭愈發激烈且運轉速度更快的奢侈品行業，慘淡的業績表現，無疑讓 Akeroyd 的職場生涯蒙上陰影，甚至連 Daniel Lee 都可能受到影響。

從 Riccardo Tisci 到 Daniel Lee，兩任設計師在超過五年的時間裡已經成功將 Burberry 服裝、手袋、廣告、門市的風格轉化得更為時髦。

《界面新聞》指出，問題的核心在於，渠道和貨品策略拖了 Burberry 的後腿。

最明顯的表現便是，社交平台上稱讚 Burberry 新設計的評論總會跟上一句「outlet 見」。

不過，Prada 同樣也有大量 outlet 門市，形象受拖累的程度為何比 Burberry 小？

這就是貨品策略的問題。outlet 通路本應該是用於清理滯銷款式，簡單粗暴地說，就是那些浮誇的、難穿的款式。但 Burberry 直接將市場認可度最高的風衣、圍巾及經典格紋類單品大量放到 outlet，無異於直接砸了自己的招牌。

《界面新聞》指出，相較於換執行長或設計師，Burberry 如今要做的事情是忍。