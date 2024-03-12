日經：本田與日產汽車考慮削減中國汽車產量

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 23:50

報導指出，日產可能會把中國年產量削減 30%，從目前的 160 萬輛減至 50 萬輛車，而本田汽車則打算減產 20%，至約 120 萬輛。對於上述報導，日產發言人表示報導不實，但並未詳細說明，本田則表示公司尚未做出減產決定，拒絕進一步置評。

據了解，日產正與中國合作夥伴重組生產基地，並尋求利用過剩產能生產汽車，並出口到亞洲其他國家。公司數據顯示，日本第三大汽車製造商日產去年在中國的銷售量下降了 16.1%，不到 80 萬輛。與此同時，本田同期在中國銷量下降約 10%，至 120 萬輛。本田是僅次於豐田汽車 (Toyota Motor) 的日本最大汽車生產商。

有分析指出，本田和日產在中國銷量的下滑至少已經持續了三年，而豐田汽車 (Toyota Motor) 的銷量基本持平。主要問題是這三家公司都缺乏有吸引力的電動車產品，而且日本汽車大多是透過與當地合作夥伴的合資企業生產和銷售的。

快速成長的中國品牌的出現，導致外國競爭對手在中國失去市占。日產透過與東風汽車 (Dongfeng Motor) 的合資企業在中國經營 8 家工廠。

而本田透過與廣汽集團 (GAC Group)(2238-US) 的合資企業在中國經營著 4 家工廠，該合資企業的歷史可追溯至上世紀 90 年代末；本田還通過 2004 年與東風成立的另一家合資企業在中國經營 3 家工廠。

廣汽回應不清楚日產的舉措，而東風沒有立即回應置評請求。

日產去年 11 月曾表示，將從明年開始從中國向其他海外市場出口汽車，最初目標是年銷售量在 10 萬至 20 萬輛之間。日產財務長 Stephen Ma 上月表示，由於在中國的表現，該公司下調銷售預期。