〈台幣〉聯準會6月降息機率減 貶逾1.2角破31.6元關卡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-15 10:40

美國公布最新生產者物價指數 (PPI) 數據，顯示通膨高於預期，市場預測聯準會於 6 月首次降息的機率下滑，造成新台幣今 (15) 日貶值多達 1.28 角，低見 31.625 元，再度貶破 31.6 元關卡。

新台幣今日以 31.52 元、貶值 2.3 分開出後，隨即擴大貶值，盤中低見 31.625 元，貶值達 1.28 角，高低價差 1.05 角。

由於美元指數強彈 0.5%，主要亞幣多走弱，韓元、新台幣貶值近 0.4%，日圓和泰銖貶 0.2%，星元貶逾 0.1%，人民幣和港幣處平盤附近波動。

美國繼公布消費者物價指數 (CPI) 後，PPI 也顯示成本壓力升高，2 月月增率達 0.6%，排除食品和能源價格後的核心 PPI 則月增 0.3%，雙雙高於預期。

芝商所 (CMEGroup)FedWatch 工具顯示，6 月首次降息的機率已從一周前的 81.7% 下滑至 62.9%，並造成美國 10 年期公債殖利率攀升 10 個基點至 4.294%，創 3 月初以來高點。