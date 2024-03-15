〈台股盤前〉2萬點成緊箍咒 高檔整理過久恐成壓力區

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-15 08:27

台股創高後拉回，進入休息整理階段，不在像過往過高一路衝，加上美股四大指數周四 (14 日) 盡墨、台指期夜盤翻黑一度回測 19800 點，法人認為，短線尚能維持強勢，但居高思危的心態逐步增加，投資策略上不宜過度追價，短線整理後可望再挑戰高檔壓力區。

台股昨日攻破 2 萬點後沒站穩，指數開高走低，上下震盪 246 點，終場跌幅收斂，以 19928.51 點作收，小漲 13.96 點或 0.07%，成交量放大至 5382.04 億元，三大法人合計賣超 49.69 億元。

美國公布最新生產者物價指數 (PPI) 數據顯示通膨高於預期後，美股四大指數周四 (14 日) 全面收黑，道瓊止步連三漲，下跌 137.66 點；標普 500 和那指也延續跌勢跌幅分別為 0.29%、0.3%，費半也下矬 85.30 點或 1.75%。

市場消息方面，鴻海董事長劉揚偉在法說會中表示，在今年 AI 伺服器需求強勁將帶動雲端網通產品表現，全年營收展望也由前次法說「中性」看法，上調至「顯著成長」，資本支出也將持續提升，將會是連續 4 年成長。