愛爾達IPO前競拍完成均價74.46元 3/26創新板掛牌上市
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 12:46
由宏遠證券主辦承銷的愛爾達 (8487-TW) 創新板初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業，今 (15) 日完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣 1,350 張，最低得標價格為每股 71.25 元，最高得標價格為每股 98.4 元，得標加權平均價格為每股 74.46 元。
愛爾達本次辦理上市前公開承銷競價拍賣，參與投標的合格投標數量共計 8,164 張，競價拍賣超額認購比率為 6.05 倍，市場反應熱烈。愛爾達預計於 3 月 26 日於創新板掛牌上市，承銷價格訂為 50 元。
愛爾達有別於一般傳統電視產業，主要朝向新媒體轉播技術領域發展，並以體育賽事為主，影劇節目為輔之雙引擎模式作為營運策略，透過打造臺灣第一之運動轉播大平台，提供串接整合性服務予收視用戶及平台商，因應科技持續創新，行動通信技術持續發展，5G、AI 以及 VR、AR、元宇宙等新興虛擬社群媒體應用，不斷開創臺灣大型體育賽事之新媒體轉播新技術，成功建立體育賽事轉播品牌形象及口碑，並與各國際體育賽事授權商及訊號傳輸商培養良好之合作默契，極具競爭優勢。
隨行動化趨勢帶動 OTT 等串流影音平台迅速發展，愛爾達與策略夥伴中華電信合作，提供體育及影視內容於 Hami Video OTT 平台上架，並自行開發 ELTA.TV 深耕喜愛體育賽事之愛爾達 OTT 會員，愛爾達持續爭取各項知名體育賽事獨家轉播權，以厚植喜愛體育賽事內容之收視族群，樹立獨有特色，成為體育賽事轉播之 OTT 串流影音平台翹楚，同時取得熱門、獨家之影劇節目，以增加喜愛影劇節目內容之收視族群黏著度，積極搶占 OTT 串流影音平台市場商機。
愛爾達 2023 年稅前盈餘為 1.72 億元，年增 1.3 倍，每股純益達 5.98 元，且為最近 5 年新高，2024 年前 2 月累計營年成長 7.58%，持續穩定成長。今年 7 月將迎接巴黎奧運，愛爾達已連續四屆取得台灣轉播總代理權，將攜手策略夥伴中華電 (2412-TW) 轉播巴黎奧運。
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