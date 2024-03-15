愛爾達IPO前競拍完成均價74.46元 3/26創新板掛牌上市

愛爾達有別於一般傳統電視產業，主要朝向新媒體轉播技術領域發展，並以體育賽事為主，影劇節目為輔之雙引擎模式作為營運策略，透過打造臺灣第一之運動轉播大平台，提供串接整合性服務予收視用戶及平台商，因應科技持續創新，行動通信技術持續發展，5G、AI 以及 VR、AR、元宇宙等新興虛擬社群媒體應用，不斷開創臺灣大型體育賽事之新媒體轉播新技術，成功建立體育賽事轉播品牌形象及口碑，並與各國際體育賽事授權商及訊號傳輸商培養良好之合作默契，極具競爭優勢。