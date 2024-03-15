〈紐約匯市〉經濟數據削弱Fed降息押注 美元指數強彈至一周高點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-15 06:29

美元指數周四 (14 日) 走強，美國上月生產者物價指數 (PPI) 比預期更高，加上申請失業救濟金的人數減少，意味著聯準會 (Fed) 有可能減少今年的降息次數。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.55%，報 103.36，是 3 月 6 日以來最高。美元指數本周迄今已漲 0.6%，有望創下 1 月中旬以來最大單周升幅。

繼 1 月增長 0.3% 後，美國周四公布 2 月 PPI 月增 0.6%，增幅高於經濟學家先前預測的 0.3%；截至 2 月的 12 個月中，PPI 增長 1.6%，高於 1 月的 1%。除了 PPI 以外，美國本周稍早公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 連續兩個月上揚。

此外，截至 3 月 9 日的一周內，美國初次請領失業救濟金人數減少 1000 人，至 20.9 萬人，低於經濟學家預估的 21.8 萬。

Fed 去年 12 月發布的點陣圖預測顯示 2024 年將降息三次。不過，此後的美國通膨數據持續保持黏性，勞動力市場依舊吃緊。Fed 即將在 3 月 19 日召開為期兩天的政策會議，雖然市場預期本次仍將按兵不動，但也將關注點陣圖是否有所變動。

根據 LSEG 的利率機率 App，利率期貨市場已將 6 月降息的機率從周三 (13 日) 晚間的約 67% 降至 60%。市場目前預期 2024 年降息次數將少於三次，低於約兩周前的三到四次。

周四的另一項數據顯示美國支出放緩。2 月零售銷售月增 0.6%，低於預期的 0.8%，1 月數據也遭下修至月減 1.1%。

日元揚升 0.4%，至 148.226 日元兌 1 美元。根據時事通訊社報導，日本央行將於下周宣布結束負利率政策。另一方面，日本春季勞資談判的初步結果即將在周五 (15 日) 出爐，幾家大型公司已同意滿足工會的加薪要求。

其他貨幣方面，歐元重貶近 0.6% 至 1.0885 美元，至約一周低點。英鎊也跌逾 0.36% 至 1.2753 美元。

加密貨幣方面，比特幣在稍早觸及 73,803 的歷史高點後回落，截稿前下跌 2.6% 至 71,380 美元。比特幣現貨 ETF 帶來的行情，再加上對 Fed 今年降息的樂觀情緒，近幾周激勵比特幣屢創新高。

截至台灣時間周五 (15 日) 約 6:00 價格: