留在科技股 但別管七雄！分析師建議這三家AI受益股 台積電第一名

鉅亨網編譯許家華 2024-03-15 14:20

人工智慧 (AI) 是當今美股最大的催化劑之一，但隨著「科技七雄」開始出現分歧，一些投資者正在尋找其他地方來挖掘機器學習的潛力。

輝達上個月的重磅財報表明，AI 漲勢強勁且對 AI 的熱情將標普 500 指數推向新的高度。然而，由於部分投資者仍擔心潛在的科技泡沫，「科技七雄」並未全數參與這波漲勢。

這並不奇怪，創造出「科技七雄」的分析師在今年 2 月表示，「科技七雄」的時代已經結束，而 Piper Sandler 分析師 1 月時強調，儘管表面上相似，但這些大型科技股並未同步上漲。

有鑑於此，《巴隆周刊》建議今年必須建立新的陣容來取代去年的「科技七雄」，例如將禮來藥廠 (LLY-US) 、波克夏海森威 (BRK-B)，甚至是 Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 拿來替換「舊七雄」，以反映原始成員的命運變化。

其他投資者則是在科技股飆漲後，試圖尋找更便宜的選擇。

儘管如此，Janus Henderson 仍認為投資者不必把目光投向科技業之外，或甚至 AI 本身就能找到具吸引力的投資機會。

投資組合經理 Julian McManus 寫道：「雖然輝達和其他七雄被視為 AI 的明顯受益者，但我們相信美國以外許多公司也同樣處於有利的位置。」

McManus 指出，生產硬體和其他工具以利七雄開發技術的企業，現在對投資者也具有吸引力，且更重要的是，如同輝達一般，許多公司都是各自市場的主導供應商，創造長期成長的潛力。McManus 的名單如下：

這是明顯的起點，因為該公司是最大的晶片代工廠，全球市佔一半以上。雖然目前 AI 的營收占比僅 6%，但其管理層預計，未來 5 年業務每年將增長 50%。

「有鑑於台積電在先進節點半導體和封裝領域的定位，在可預見的未來，台積電可以鞏固其在 AI 晶片製造領域的地位。」McManus 寫道。

2. 荷蘭半導體資本設備製造商 ASML (ASML -US)

該公司是微影製程（lithography，即將圖案壓印在矽片上的製程）領域的主導者，因此 ASML 對大型晶片製造商來說相當重要，因為先進的晶片需要複雜的微影製程。

McManus 估計，ASML 的市佔率可能超過 80%，只要半導體需求增加，對 ASML 設備的需求也會增加。

3. 南韓 SK Hynix 海力士

該公司也是高階記憶體晶片的頂級製造商，其中包括 AI 伺服器所依賴的高頻寬記憶體晶片。雖然 AI 僅佔該公司 10% 業務，但預計未來 5 年的年成長率達 40%。

McManus 指出，「簡而言之，雖然許多投資者轉向七雄以接觸 AI 狂潮，但重點是，AI 依賴許多工具和資源，而這些並非全源自美國。此外，考量 2023 年股市的集中度，許多非美國科技公司現在的交易價格低於同業的七雄。」

其他策略師也提出了類似的觀點。思博瑞投資管理分析師在 12 月會議上指出，若投資者願意將目光投向美國以外，可以在 AI 和晶片供應鏈下游找到機會，這些機會比美國同業的價格低廉。高盛認為，歐洲是尋找便宜科技產品的好地區。