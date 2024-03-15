IEA估OPEC+減產將導致今年供應趨緊 國際油價走揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-15 01:50

國際能源總署 (International Energy Agency, IEA) 周四 (14 日) 在最新月報中指出，如果石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 在今年下半年繼續減產，全球石油市場將在整個 2024 年都將面臨供應短缺，而非先前預期的供應過剩。報告公布後國際油價走揚。

截稿前，今年 5 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.74%，至每桶 85.49 美元，一度觸及去年 11 月初以來新高；今年 4 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.11%，至每桶 81.40 美元。

沙烏地阿拉伯與其合作夥伴本月初同意將約每日 200 萬桶的減產協議延長至今年年中，而 IEA 在報告中指出，這些措施實際上會持續到今年底，反映「該組織平衡石油市場的努力」。

根據月報，IEA 指出，今年不斷成長的石油消費量將被美洲 (主要是美國、巴西、加拿大和蓋亞那) 不斷膨脹的供應所超過，如果不是 OPEC + 減產，全球油市將出現過剩。IEA 石油市場部門負責人 Toril Bosoni 受訪時說，如果 OPEC + 從今年 7 月開始全面解除目前的減產措施，石油市場可能會在下半年恢復過剩。

此外，IEA 還提高對今年全球石油需求預測，原因是美國經濟前景更加強勁，以及船舶燃料需求增加，因為需要繞行更遠的航線來避開紅海「青年運動」武裝組織的襲擊。

具體來看，該組織預估今年需求將每日增加 130 萬桶，比 2 月預測的每日增加 11 萬桶，不過仍低於去年每日 230 萬桶的成長。與此同時，IEA 還下修今年石油供應預測，目前預估今年的石油供應量將每日增加 80 萬桶，至每日 1.029 億桶。

儘管 OPEC + 尚未完全實施最新的限制措施，但這些措施正在幫助提振原油價格，以應對消費成長放緩和美洲供應充足的情況。