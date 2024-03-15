〈能源盤後〉IEA上調需求成長前景 原油收登4個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-03-15 06:06

國際油價周四 (14 日) 上漲，在國際能源署 (IEA) 上修今年石油需求成長預期後，WTI 原油和 Brent 原油均收創去年 11 月以來最高點。

IEA 也下調了石油輸出國組織 (OPEC) 以外國家的供應前景。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.54 美元或 1.9%，收每桶 81.26 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.39 美元或近 1.7%，報每桶 85.42 美元。

根據道瓊市場數據，近月 WTI 原油和近月 Brent 原油均創 11 月 2 日以來最高收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.70 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.71 美元。

4 月交割的天然氣價格上漲 5%，收每百萬 Btu 1.74 美元，收復前一日 3.3% 跌幅。

市場推動力

Global X 研究總監 Rohan Reddy 表示：「美國經濟韌性似乎正支撐石油需求重燃。」

「中國似乎仍然是全球需求成長不確定性的關鍵因素。OPEC 和 IEA 對中國石油需求的預期明顯分歧，前者樂觀，後者則保持更悲觀的看法。」

IEA 公布月報，預計第一季全球石油需求將增加 170 萬桶 / 日，主要得益於美國前景的改善以及燃料消耗量的增加 (因為以哈戰爭引起紅海危機，船舶被迫採取更長的航線以避走紅海)。

IEA 現在預計全年增長 130 萬桶 / 日，自先前預期的 120 萬桶 / 日上升，但與去年增長 230 萬桶 / 日的程度相比明顯放緩，也與 OPEC 預測的 220 萬桶 / 日需求成長相去甚遠。

IEA 表示，全球供應量將增加 80 萬桶 / 日，達 10290 萬桶 / 日，其中包括 OPEC+ 同意將自願減產延續至第二季度後下降的產量。這也反映出，對非 OPEC 供應成長的預期下調。IEA 先前預期今年供應量達 10380 萬桶 / 日。

傳統能源市場研究總監 Gary Cunningham 表示，石油交易商似乎關注歐洲和亞洲的需求前景，這些前景表明需求將較去年成長，顯示今年稍晚的供應前景趨緊，「尤其倘若 OPEC + 將其減產舉措延續至下半年。」

Cunningham 指出，由於委內瑞拉和伊朗都存有不確定性，OPEC+ 以外的全球供應也令人擔憂，但最大的「變數」將是中國今年的需求，因為中國煉油廠預計消耗量將因龍年而增加。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布上周美國原油庫存下降，令當日原油價格大漲。分析師表示，俄羅斯能源基礎設施遭襲擊，令烏俄局勢更加緊張，以及以色列與哈馬斯戰爭帶來的持續不確定性也導致了油價上漲。

美國天然氣期貨周四收高，收復前一天的跌幅，係因 EIA 公布上周 (3/8 止) 美國天然氣庫存供應量減少了 90 億立方英呎。