台泥張安平憂高碳排商品傾銷進口 籲政府推碳費也要有台灣版CBAM

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-14 21:46

環境部本周將召開碳費費率審議會並預定在 3 月底公告碳費基準，國內年碳排量逾 2.5 萬噸的企業須根據 2024 年排放數字，於 2025 年開始繳碳費，意味台灣碳有價時代正式來臨。

張安平表示，首批碳費徵收對象包含電力、鋼鐵、水泥、石化業、半導體、與薄膜電晶體液晶顯示器業等製造業，估計要收的噸數高達 1.1-1.2 億噸，每噸 300 元估算，就是 300 多億元，對任何一個國家來說都不是小數字，對景氣與競爭力勢必會有影響，但還是支持進口跟本地商品，都支付一樣的碳成本。

張安平建議，政府要推台灣版 CBAM，可以和歐洲學習，因為歐洲從 2005 年開始，到設定 2034 年所有行業都要支付碳成本，花了 20 年時間演進制度，根據歐盟三月初公布第一階段各國企業申報 CBAM 碳排資料進程，政府輔導台灣出口商積極配合歐盟進口商，因而讓台灣在歐盟 CBAM 申報數中名列第五。

台泥認為，政府內部對 CBAM 機制並非不了解，呼籲台灣在推行全球唯一的碳費制度同時，政府應仿效歐盟同步提出台灣 CBAM 推動時程表，幫助國內每一個企業得以因應「碳」這個將改變全球產業生態的課題，讓每個企業都能可預期、可規劃、可執行、可按部就班的做出因應。