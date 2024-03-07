台泥擴大土葡投資案完成交割 3月起併入財報

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-07 12:51

台泥 (1101-TW) 今 (7) 日宣布，完成擴大投資歐洲低碳水泥相關交割程序，總金額 6.21 億歐元(約新台幣 213 億元)，台泥此次對「土耳其資產之合資公司」增加 20% 持股至 60%、對葡萄牙 Cimpor 水泥公司增加 60% 持股至 100%。

台泥說明，土葡相關營收也將於 3 月起正式併入台泥合併財報中，213 億元交割金額將另依會計師核定 2 月 29 日之淨資產數字進行結算找補，加入更完整的歐洲低碳水泥版圖後，整體收入結構將更多元、有韌性及成長性。

台泥認為，未來歐盟正式實施 CBAM 碳邊境機制，不管歐洲本地水泥或者進口水泥，低碳都將成為進軍歐洲市場的主要競爭力，掌握 Cimpor 經營權後將擴大低碳研發，持續開發超低碳水泥，目標 2025 年成為全球具能力生產最低碳水泥的品牌之一。

台泥自 2018 年攜手 OYAK 成立合資公司，合資公司 5 年來稅後純益成長 6 倍，持續挹注台泥營收，至今合資公司於歐洲也累積 237 萬噸碳權；根據國際調查機構 Research Nester 報告評估，2022-2030 年歐洲低碳水泥市場每年將以 8.5% 之複合年增長率增長。

而為完成此次擴大歐洲低碳布局，台泥也簽訂 8 億歐元無擔保永續連結銀團貸款，銀行團包括歐洲最大的金融集團之一法國東方匯理銀行擔任永續架構行暨協調管理銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行及新加坡華僑銀行等銀行，獲 1.5 倍超額認購貸之踴躍支持。