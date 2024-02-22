台泥啟動2024徵才計畫 釋出十領域36職缺 擴編生成式AI團隊

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-22 14:23

台泥 (1101-TW) 今 (22) 日宣布，啟動「2024 台泥氣候行動人才招募計畫」，釋出十碳管理、ESG 策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、儲能、光充儲整合、電力交易及智能 AI 等十大領域共計 36 項職缺。

其中，在 AI 方面，台泥擴大招募「生成式 AI 工程師」，台泥資訊指出，集團相較於半導體、科技業最大的優勢是橫跨 11 種產業，有很大的實踐空間去訓練 AI 模型致力跨產業應用。

台泥資訊此次擴編生成式 AI 團隊，不僅能運用生成式 AI 進行 ESG 最適化管理，未來也將協助台泥旗下高階電池品牌 Molicel 在加拿大建置高動力電芯廠時，進行建廠規畫、模擬生產狀況產出精進策略等。

台泥資訊目前建立《台泥企業團 AI 多國文件管理系統》，協助集團國際化布局，在 13 個國家的母公司與分公司，透過「大型語言模型 LLM」，打破多國語言間的交流限制，達到研發創新技術間的合作與傳承。

此外，台泥今年也首度運用 ChatGPT 及 Midjourney 兩套 AI 生成器，套入各事業體所需具備人格特質、職能及工作場域特色等參數 (prompt)，產出了六位不同職缺的 AI 虛擬代言人，與數位環境下長大的 Z 世代求職者對話。