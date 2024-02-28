台泥去年三率三升純益增48% EPS 1.06元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-28 12:42
台泥 (1101-TW) 今 (28) 日公告去年財報，受惠電力能源事業以及歐洲低碳水泥事業獲利提升貢獻，集團去年稅後純益 79.98 億元，年增 48%，每股純益 1.06 元，獲利率呈現三率三升。
台泥去年營收 1093.14 億元，年減 4%、毛利率 18.8%，年增 9.9 個百分點；營業利益 100.3 億元，大幅年增 763%、營益率 9.2%，年增 8.2 個百分點；淨利率 7.3%，年增 2.6 個百分點。
單季來看，台泥去年第四季營收 283.47 億元，季增 5%、年減 18.2%；毛利率 22.2%，季增 0.8 個百分點、年增 6.8 個百分點；營益率 12.1%，季增 0.8 個百分點、年增 5.4 個百分點；第四季稅後純益 18.02 億元，季增 44.5%、年減 27.6%。
據了解，台泥去年主要受惠於電力能源事業以及歐洲低碳水泥事業獲利增加，而台泥在去年 11 月宣布增加持股土耳其、葡萄牙兩家轉投資水泥公司，預計今年第一季完成交易，將進一步挹注集團營收及獲利表現。
另一方面，台泥位於高雄生產高階三元鋰電池的小港廠已經正式進入量產，加上國內外儲能案場陸續建成營運，都將貢獻穩定獲利，有利集團營收結構多元性、韌性及成長性。
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