台泥去年三率三升純益增48% EPS 1.06元

台泥 ( 1101-TW ) 今 (28) 日公告去年財報，受惠電力能源事業以及歐洲低碳水泥事業獲利提升貢獻，集團去年稅後純益 79.98 億元，年增 48%，每股純益 1.06 元，獲利率呈現三率三升。

單季來看，台泥去年第四季營收 283.47 億元，季增 5%、年減 18.2%；毛利率 22.2%，季增 0.8 個百分點、年增 6.8 個百分點；營益率 12.1%，季增 0.8 個百分點、年增 5.4 個百分點；第四季稅後純益 18.02 億元，季增 44.5%、年減 27.6%。

據了解，台泥去年主要受惠於電力能源事業以及歐洲低碳水泥事業獲利增加，而台泥在去年 11 月宣布增加持股土耳其、葡萄牙兩家轉投資水泥公司，預計今年第一季完成交易，將進一步挹注集團營收及獲利表現。