〈台大校園徵才〉張安平：碳知識成新世代必備競爭力 台泥祭百萬年薪搶AI人才

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-02 16:35

台泥 (1101-TW) 2024 氣候行動人才招募計畫，今 (2) 日在台大校園徵才博覽會舉辦首場活動，董事長張安平表示，碳知識會是年輕世代很大的競爭力，現今在任何場域和職場，碳都變成一個必要的能力。

台泥副總經理兼人資長劉鳳萍受訪時指出，今年釋出超過 300 個職缺，當中極大佔比職缺是新能源領域人才，薪資方面，新能源領域平均起薪超過 5 萬元，而智能 AI 領域職缺年薪有機會破百萬。

此外，台泥今年也擴大招募生成式 AI 團隊，以 ChatGPT 及 Midjourney 兩套 AI 生成器，產出的台泥 AI 001 號員工諾亞 (NOAH)，也在台大首度亮相。

張安平指出，台泥的電池儲能事業體，數據收集都非常大，以 AI 大數據的方法分析，並以碳的部分來分析，甚至水泥事業體也要運用 AI，水泥製程在未來 10 年到 15 年，因為減碳會有大幅度改變。

張安平認為，未來不理解碳，就好像在現今時代不懂得用電腦一樣，「不懂碳，未來 10 年會被淘汰」，該如何減碳、如何在有產生碳的情況下調整改變，讓全球氣候能夠穩定下來，也是對每一個產業最重要的事情。

張安平也向有志投入氣候行動的青年世代招手，他強調，台泥不只是說，也一直付諸行動把產業做好，希望可以對全球氣候變遷出一份力，減少風險產生。他指出，台泥幾個事業體從建材到電池儲能等新能源都會持續投入低碳研發。